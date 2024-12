Hugo 'Cholo' Sotil: "El día que me muera, espero que me entierren con la camiseta del Barcelona"

La leyenda del fútbol peruano ha muerto. Hugo 'Cholo' Sotil falleció esta madrugada y el Barcelona, el club que tanto amó, fue el primero en rendirle homenaje y recordarlo como el talentoso jugador que fue.

Ahora que no está recordamos uno de sus deseos más profundos.

El 30 de octubre del 2014, Sotil sostuvo una entrevista con Barcelona desde Lima: "Yo soy aliancista de nacimiento pero todo ese cariño que me brindó la gente del Barza no se puede olvidar. El día que yo me muera espero que me entierren con la camiseta del Barcelona"

En la conversación, el histórico jugador elogió el famoso Mundialito de El Porvenir que se realiza tradicionalmente

Sotil visitó la que siempre fue su casa coincidiendo con los actos de celebración del 125 aniversario del FC Barcelona.



A lo largo de su carrera en clubes, Sotil acumuló un total de 286 partidos y 122 goles, reflejando un promedio de 0.43 goles por partido.

