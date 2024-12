Hugo 'Cholo' Sotil: La leyenda peruana que conquistó el fútbol mundial (PERFIL)

Fue en las polvorientas calles de Ica, donde un joven llamado Hugo Sotil encontró su pasión en un balón de fútbol. Nació el 18 de mayo de 1949 en un hogar donde la pobreza era cotidiana, pero el 'Cholo' tenía claro que podía cambiar su destino.

PUBLICIDAD

La cancha era su refugio, un espacio donde las adversidades se transformaban en jugadas mágicas y goles inolvidables. Su talento natural lo llevó a ser fichado por el Deportivo Municipal, un equipo que le abriría las puertas al mundo. Sotil nunca imaginó lo que le esperaba. Pero se tenía mucha fe. Era consciente de su talento, y a pesar de ello nunca perdió la humildad, la capacidad de escuchar, el deseo de aprender.

Para Sotil, El Mundialito de El Porvenir era un evento impostergable y siempre que podía hablaba de esos tiempos: "He jugado ocho y he ganado siete copas en El Mundialito. Íbamos con guardaespaldas, nos mandaban con gente brava".

En 1973, el FC Barcelona lo incorporó a sus filas. Tremendo honor. Inmenso reto. Y estuvo a la altura.

En una época en la que pocos futbolistas latinoamericanos lograban cruzar el Atlántico, Sotil se convirtió en un símbolo de perseverancia. En el equipo catalán, compartió vestuario con Johan Cruyff, formando una dupla letal que deslumbró al mundo

PUBLICIDAD

"Como jugador era un genio, como persona lo máximo", dijo, al referirse a Cruyff. Sotil era un hombre que no olvidaba a sus amigos, que recordaba sus pases, sus goles, sus errores, y la emoción de que en las canchas corearan 'Cholo', 'Cholo, 'Cholo'.

Uno de los momentos más memorables fue el histórico 5-0 contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde Sotil anotó el último gol. Fue una victoria que quedó grabada no solo en la historia del club, sino también en la memoria de los peruanos.

"Para mí es una enorme satisfacción poder haber estado no solamente con Johan Cruyff, sino con Neeskens y todos los jugadores internacionales. Lo más feliz que me hace es haber pertenecido a esta gran institución como es el Club Barcelona", declaró en alguna oportunidad.

EL DÍA QUE EL PERÚ LO LLAMÓ DESDE EL FONDO DE SU CORAZÓN

Aunque Europa era un buen lugar, Sotil -delantero hábil y astuto- nunca olvidó sus raíces, nunca olvidó al Perú.

En 1975, desafiando las normas del FC Barcelona, viajó a Caracas para representar a Perú en la final de la Copa América. Sin entrenar y después de un largo vuelo, anotó el gol que le dio el título al país. Sotil se convirtió en héroe nacional.

"Mamita, campeonamos!", le dijo emocionado a su madre.

Sobre este momento, 'El Cholo' brindó una última entrevista a su colega Juan Manuel Asensi y jugador del Barcelona: “Recuerdo que tu un día dijiste me voy a tomar un café y te fuiste a ganar la Copa América con Perú y no tenías permiso. ¿Cómo te escapaste si te habían puesto a alguien para que te vigile…?”.

“Me fui nomás, le dije a mi esposa que me haga maleta para un día, viaje de Madrid a Caracas. Yo pensaba que me iban a castigar y el presidente (Agustí) Montal me llamó a su oficina y en vez de castigarme me dio un ‘billete’. Yo pensaba que me iba a botar, hoy no se podría hacer eso”, contó (Lee la historia completa aquí)

Tras su paso por el Barcelona, regresó a Perú para jugar en Alianza Lima, donde ganó el bicampeonato en 1977 y 1978.

Al conocerse de su muerte, el Barcelona y el Alianza Lima recordaron su legado.

En una entrevista con la periodista Carolina Dávila, recomendó a los futbolistas jóvenes entrenar fuerte, dejar la mala noche y descansar bien. "Si saben que en sus pies está el futuro de él y de su familia deben cuidarse mucho".

'El Cholo' -en ese encuentro donde derramó algunas lágrimas por su amigo Johan Cruyff - dejó en claro que el fútbol era una carrera corta y que había que aprovecharla al máximo.

Johan Cruyff falleció en 2016 y el 'Cholo' nunca lo olvidó.

LA FAMILIA

Sotil tuvo varios hijos, entre ellos Johan Joussep Sotil Eche, nacido el 29 de agosto de 1982 en Lima.

Johan siguió los pasos de su padre en el fútbol profesional, destacándose como extremo en diversos clubes peruanos y en el extranjero. Vive en Barcelona, España, donde trabaja y estudia para convertirse en entrenado.

Además de Johan, Hugo Sotil y su esposa Guillermina Eche tienen otros hijos, incluyendo a Rosmery y Valeria. La familia ha mantenido una sólida unión a lo largo de los años, celebrando en 2020 sus bodas de oro.

La familia Sotil ha sido un pilar fundamental en la vida del 'Cholo' acompañándolo en sus momentos de gloria deportiva y brindándole apoyo en situaciones difíciles. Fue su hija Valeria, quien ha estado al frente, coordinando con el club Alianza Lima y solicitando donantes de sangre para su padre.

El 'Cholo' creía profundamente en Dios y nunca lo ocultó: Siempre le agradecía permitirle haber jugado en la selección y darle alegría a los peruanos. Era devoto del Señor de los Milagros.



LEGENDARIO

Hoy, la figura del 'Cholo' Sotil inspira a nuevas generaciones de futbolistas y soñadores. Su legado trasciende el fútbol: es un testimonio de cómo la determinación y el amor por lo que haces pueden cambiar vidas. Desde Ica hasta los estadios más grandes del mundo, Hugo Sotil demostró que los sueños no tienen límites.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: