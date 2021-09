Han pasado ya más de dos meses desde que el delantero mexicano Hirving Lozano tuvo una terrible lesión en el rostro tras chocar contra el portero de Trinidad y Tobago mientras disputaban un encuentro por la Copa Oro. Lozano recordó este evento trágico, revelando sus primeras sensaciones en el momento.

“Sí, claro que sí (me asusté), fue una lesión muy fuerte, gracias a Dios no pasó a mayores pero estuvo a nada, como me decían los médicos, un poquito más, un poquito menos, derecha o izquierda podía quedarme paralítico o perder el ojo porque se abrió todo el ojo”, indicó el delantero del Napoli a ESPN.

El golpe fue tan fuerte, que lo dejó noqueado por algunos minutos en el césped, y fue trasladado momentos después a un hospital donde se le hicieron una serie de estudios para determinar la gravedad del golpe.

Lozano aseguro haber vivido con temor esos momentos, en los cuales pensaba en su familia y en la posibilidad de haber dejado solos a sus dos hijos y su esposa.

“Cuando tienes hijos es ver por ellos porque muchos médicos me lo han dicho, hasta pude perder la vida en eso y la verdad sí te da mucho temor en esas ocasiones porque dejas a dos niños, a una señora sola, para mí sí fue un golpe muy duro y sí te hace pensar muchas cosas”, aseguró Lozano.

El delantero mexicano regresó a las canchas el pasado 22 de agosto, en un partido entre su club y el Venezia, además, marcó ya su primer tanto en la temporada ante el Udinese.

😰 ¡Aterradora y brutal contacto sobre el 'Chucky' Lozano, quien sangra y cae noqueado al césped! 😰#CopaOroXAzteca 🏆🤩#MéxicovsTrinidadYTobago



🔴 Disfruta el partido EN VIVO: https://t.co/iIyOBUUeXQ pic.twitter.com/BKsdegAoLD — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 11, 2021

VIDEO RECOMENDADO:

Silvana Carrión:"Toledo podría recibir una pena no menor de 20 años"