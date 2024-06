Entre estrellas. Laura Pausini causó furor entre sus fans peruanos tras reconocer la camiseta de Alianza Lima, luego de publicar una foto junto con su sobrino Mateo y el exfutbolista italiano Francesco Totti, pero lo que más llamó la atención es que el menor lucía una camiseta autografiada de club blanquiazul.

El encuentro entre la cantante y el exjugador tuvo lugar durante un concierto en Turín, donde aprovecharon para capturar el momento. En las historias de Instagram de la intérprete, se puede ver al pequeño con la camiseta del club peruano con una firma en la parte posterior.

Las especulaciones apuntan a que podría ser la firma del propio Totti o de un jugador del equipo íntimo.

La imagen rápidamente se volvió viral en redes sociales, con usuarios que comentaban la aparición de la camiseta del equipo peruano en la foto. “Es increíble ver cómo la camiseta de Alianza Lima llega tan lejos”, se lee en un comentario, mientras que el propio club añadió: “¡Estamos en todos lado! CRACKS”.





Laura Pausini utiliza oxígeno en concierto de México

La cantante italiana, Laura Pausini, demostró su profesionalismo y dedicación al enfrentar adversidades durante su presentación en la Arena Ciudad de México, donde la altitud y las altas temperaturas en el centro del país la afectaron seriamente.

En un video viral compartido por la propia intérprete en sus redes sociales, se observa cómo la artista se dirige al fondo del escenario para colocarse una mascarilla y recibir oxígeno, evitando un posible desmayo en pleno espectáculo.

“Un momento solo. Pueden dar la luz, no hay nada secreto. Por supuesto, no dejaré de cantar nunca. Cuando tendré el tour dentro de los asilos, así será”, expresó Pausini desde el fondo del escenario. Sosteniendo una mascarilla conectada a un tanque de oxígeno, la cantante mantuvo el ánimo y el profesionalismo, incluso bromeando con los espectadores: “Si no me desmayo, me desmayaré, sin problema”.

El video rápidamente se hizo viral en plataformas como TikTok, acumulando miles de reproducciones y cientos de comentarios elogiando la actitud y el compromiso de Pausini con su público. “Una ARTISTA excepcional en todo el sentido de la palabra. Nunca había visto a alguien tan comprometida con su público, ser tan humilde y profesional a la vez y ofrecer un espectáculo magistral”, destacó un seguidor, resumiendo la reacción positiva de los admiradores de la artista italiana.

A pesar de los desafíos enfrentados debido a la altura y el calor, Laura Pausini concluyó su presentación con éxito y mantuvo en pie su actuación programada para el día siguiente, la cual se llevó a cabo sin contratiempos.

