Hincha peruano encaró a reportero de Fox Sports y dijo esto de la selección argentina [VIDEO]

Aquí o allá, el corazón blanquirrojo nos delata. Un hincha peruano que paseaba muy cerca a la Bombonera fue abordado por un reportero de Agenda Fox Sports y no tuvo reparos en encarar al hombre de prensa.

El reportero le preguntó al hincha con la camiseta de Paolo Guerrero qué es lo que le dicen los argentinos cuando camina con la blanquirroja.

"'Vamos, Perú' me dicen los argentinos. Los argentinos quieren que gane Perú. Sí, porque son unos pechos fríos todos los jugadores", dijo el hincha que dejó helado al reportero.

Además, agregó que los argentinos "no lo quieren a Messi no lo quieren a Di María no lo quieren a Higuain".