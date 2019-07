Hernán Viera no logró el podio en Lima 2019: 'Le fallé al país pero la vida da revanchas y esperaré la mía'

¡Orgullosos de ti, campeón! El pesista nacional Hernán Viera tuvo una destacada participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019 pese a llegar al evento arrastrando una lesión, sin embargo, no logró subirse al podio y el hecho le afectó.

Así lo reveló el destacado deportista nacional, conocido como 'el hombre más fuerte del Perú', a través de un comentario en la cuenta de Instagram de Perú21.

"No pude subir al pódium por un desgarro tuve que en mi pierna izquierda. Le fallé a país, a todos, pero no podía dejar de competir, es mi patria y así que me rompa lo músculos tenía que salir", escribió.

"Sé que me juzgarán, pero nadie sabe lo que pasé para llegar hasta aquí, la vida da revanchas y esperaré la mía", culminó su mensaje.

Hernán participó en levantamiento de pesas en la categoría 109kg, logrando un total de 320 kg. Se ubicó en el puesto seis de nueve participantes pese a estar lesionado.

Hernán Viera. (Captura de pantalla) Hernán Viera. (Captura de pantalla)

MUESTRAS DE APOYO

El atleta piurano ha logrado varias medallas para el Perú en diferentes torneos nacionales e internacionales, motivo por el cual tiene el cariño y respeto de la gente.

"No nos fallaste campeón. A seguir entrenando. A la próxima será". Estaremos para apoyarte siempre. Arriba Perú", "El Perú está orgulloso de ti, ya llegará tu momento sigue así, dándolo todo campeón", "Nadie te juzga ni te juzgará en el futuro, te estuve viendo y apoyando en todo momento, la vida da revanchas a levantarse y seguir mejorando con perseverancia y buena actitud", son algunos de los mensajes que le hicieron llegar los cibernautas al pesista.