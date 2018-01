Harry Kane: ''Quiero estar todos los años por delante de Messi y Cristiano''

Harry Kane , delantero y estrella del Tottenham , en diálogo con ESPN aseguró que luego de haber sido el máximo goleador del 2017, superando a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo , no bajará los brazos e intentará nuevamente conseguir esa distinción.

''Quiero estar todos los años por delante de Messi y Cristiano'', señaló el también internacional con la selección de Inglaterra.

Lo que consiguió en el último año que pasó, según sus palabras, lo llena de orgullo, pues coloca tanto a la ‘Pulga’ como a ‘CR7’ como los mejores futbolistas de la historia.

'' Messi y Ronaldo serán los mejores jugadores de la historia. Estar a su altura e incluso, por delante de ellos, para mí, es un orgullo'', aseveró.

Al ser consultado sobre la rutina que sigue como futbolista profesional señaló que si bien ha sacrificado muchas cosas, no se queja de nada pues es algo que le gusta hacer.

''He sacrificado la mayor parte de mi tiempo por el fútbol. Entras, entrenas, juegas y descansas. Es la vida de un futbolista. No me quejo porque es algo que me gusta hacer'', sentenció.