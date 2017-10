Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se ha encargado de hacer que su equipo se considerado uno de los más poderosos del mundo. En ese sentido, siempre está buscando hacerse de los jugadores más destacados.

Harry Kane, delantero del Tottenham, quien tiene 13 goles en sus últimos 12 partidos, figura dentro de los posibles próximos fichajes del club merengue.

En ese sentido, sentido Pérez dio a conocer su genuino interés por el artillero inglés, y resaltó que podría significar un desembolso 250 millones de euros.



"Creo que es un magnífico jugador y además es joven, pero nosotros estamos encantados, no sólo con Benzema, sino con todo el equipo que tenemos", señaló a la radio Cadena Cope tras asistir a los premios 'The Best'.

El mandamás del Madrid dejó en claro que no habrían inconvenientes en caso de empezar negociaciones por el ariete de los Hotspur.

"No (le he pedido precio), porque si pido por el precio me dice 250 millones [..] Con el Tottenham nos hemos hecho amigos por el tiempo en que tardamos en fichar a Luka Modric y a Gareth Bale", precisó.