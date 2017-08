Hansell Riojas sobre Alianza: "El club creyó en mí y demostré estar a la altura"

Hansell Riojas es nuevo jugador del Belgrano de Córdoba. El defensa nacional, que afrontará su primera experiencia internacional con un equipo argentino, habló para el portal web del club y recordó pasajes de su pasado como futbolista en nuestro país.

"Si no estás preparado mentalmente te derrumbas. El año pasado fue para el olvido por la baja, expulsiones, sin saber que iba a pasar más adelante”, recordó el zaguero.

“Gracias a Dios, Alianza Lima creyó en mí y demostré estar a la altura", agregó Riojas, quien mantiene contrato con el conjunto ‘pirata’ hasta finales de diciembre.

"Cada paso que he dado en mi vida no ha sido fácil. Me ha costado quemar etapas y ahora que me ha llegado esta gran oportunidad no lo pensé dos veces. Ya estoy acá, a trabajar duro y empezar de cero en un fútbol muy dinámico y fuerte", sentenció el jugador.

Como se recuerda, Hansell Riojas obtuvo el título del Apertura con Alianza Lima. Sus buenas actuaciones hicieron que Belgrano se fije en él y actualmente el defensa se siente contento por ello.