Hansell Riojas fue expulsado en goleada de Boca Juniors sobre Belgrano [VIDEO]

Hansell Riojas no la pasa del todo bien en Argentina. El recio zaguero peruano fue goleado 4-0 por Boca Juniors en la 'Bombonera'. Belgrano, equipo del ex jugador de Alianza Lima, no pudo hacer nada ante la supremacía de los 'bosteros'.

Cuando faltaban pocos minutos para que termine el encuentro, el defensor intentó buscar descontar en el encuentro, sin embargo, terminó siendo expulsado por forcejear con Paolo Goltz.

Cabe resaltar que el Riojas arrancó de titular y jugó de lateral derecho, posición en la que también se desenvuelve, pues maneja la posibilidad de jugar como carrilero o back central.

De esta manera, lo xeneizes llevan siete triunfos en la misma cantidad de fechas y se ubica en la cima de la tabla de posiciones y con puntaje ideal.