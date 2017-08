Hansell Riojas, ex zaguero de Alianza Lima, reveló sus sensaciones antes de emigrar al fútbol argentino, donde vestirá la camiseta celeste de Belgrano de Córdoba.

"Lo de Belgrano es una oportunidad que me tocó de improviso, por así decirlo. Me veía jugando el resto del campeonato con Alianza pero esto es fútbol y las cosas se dieron así. Hoy por hoy me tocó tomar una decisión, pero me siento muy contento por mi estadía acá en Alianza, que para mí es el club más grande del Perú", señaló el defensor nacional en comunicación con el portal 'Alianza Lima Noticias'.

"Haberme ido campeón del Apertura es un plus importante para mí. Es lo más lindo que he podido disfrutar, fue un torneo muy especial para nosotros. En cada provincia que nos tocó jugar, toda la gente estuvo alentando. Estuvimos todos unidos con el comando técnico, dirigentes, hinchada y eso es algo que no se borra jamás", acotó.

"Mi nombre estará en los libros de la historia de este equipo y es lo más grato que tengo para recordar. Espero en algún momento de vida regresar y aportar más de lo que he aportado", sentenció Hansell Riojas antes de partir a territorio argentino.