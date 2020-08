Hace poco más de un mes llegó a Matute para apagar el incendio. Y silenciosamente Gustavo Roverano ha llevado a Alianza Lima a la punta del Torneo Apertura 2015 con cuatro triunfos consecutivos. Por ello, la dirigencia lo ratificaría en el cargo.

"La próxima semana habrá una reunión para definir el tema del entrenador. Roverano tiene nuestro respaldo", señaló el administrador de Alianza Lima, Christian Bustos.

En tanto, Roverano espera acabar con esa angustia. “Cansa no saber qué pasará, yo no tengo la respuesta, en esos temas no soy quien toma la decisión”, subrayó. De otro lado, se confirmó que el volante Pablo Míguez no irá a México.