Gustavo Dulanto sobre eliminación de Real Garcilaso: "El error fue mío y lo asumo como hombre"

Frente en alto. A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, Gustavo Dulanto se refirió sobre su error a último minuto que provocó la eliminación de Real Garcilaso de la Copa Libertadores.

Por intermedio del texto, el defensor central reconoció su garrafal error en el encuentro ante La Guaira y asegura que lo asume "como hombre".

"El error fue mío y lo asumo como hombre que soy porque siempre me enseñaron a afrontar. Me siento terrible por lo sucedido pero creo que le puede pasar a cualquiera, estuve jugando con toperoles como siempre y más por lo que había llovido. Put***, búrlense, hagan memes, pero no me voy a sentir mal ni me caeré", señaló 'Pochito'.

Finalmente, Dulanto resaltó que este error solo lo hará más fuerte. "El que me conoce sabe lo profesional que soy y que ante la adversidad siempre voy a romperme más el alma. Siempre tomo las cosas de quien viene, así que nunca me hice drama por lo que me puedan escribir", aseveró.

Con el resultado de ayer (2-1 a favor, pero el gol de visitante terminó definiendo al clasificado), Real Garcilaso quedó fuera de la primera fase de la Copa Libertadores y ahora deberá enfrentar únicamente la Liga 1.