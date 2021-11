México sumó dos derrotas consecutivas al caer ante Estados Unidos (2-0) y Canadá (2-1) por las Eliminatorias Concacaf para el Mundial Qatar 2022. El equipo de Gerardo Martino ha sido muy criticado y el más señalado es el portero Guillermo Ochoa.

Karla Mora, la esposa del arquero, reveló que ha comenzado a recibir amenazas de muerte, insultos y mensajes de odio. Ella decidió publicar los textos que le envían a través de las redes sociales.

“Dile a tu p** que ya no juegue en la Selección, si no toca ma*** y vio** a ti y tu familia”, fue uno de los mensajes que recibió Mora. Sin embargo, esta no sería la única agresión verbal que habría recibido la pareja del guardameta mexicano.

A través de las redes sociales, Karla Mora reveló los mensajes y amenazas que recibió tras la derrota ante Canadá.

Respuestas y preocupación

Ante esta intensa y crítica situación, Karla Mora dejó un mensaje pidiendo el término de ataques. “El odio no lleva a nada bueno. Es un deporte a veces se gana y otras se pierde. Todos somos seres humanos y podemos cometer errores. Justo de esos es donde sale el carácter, tu mejor versión y un millón de buenos momentos”, señaló.

“Calma que falta camino por recorrer y estoy segura que (los jugadores) les darán muchas alegrías a México. Mejor trabajen y ocúpense por el bien de sus familias y seres queridos”, agregó.

Por otro lado, el arquero de México no se ha pronunciado sobre este tema, pero medios aztecas señalan su preocupación. Con la derrota del cuadro azteca, Canadá tomó la punta del octogonal final con 16 puntos, uno más que Estados Unidos (2°) y dos más que su rival de turno.