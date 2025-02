Guerrero tras triunfo de Alianza Lima: "Nos ayuda a llegar con más confianza ante Boca"

Tras la victoria de Alianza Lima por 1-0 ante Juan Pablo II en el estadio Alejandro Villanueva, Paolo Guerrero valoró el desempeño del equipo alterno y resaltó la importancia de sumar tres puntos antes del partido con Boca Juniors por la Copa Conmebol Libertadores.

“Ganar era lo más importante luego de la derrota en Trujillo con Alianza Sullana. El profesor hizo un equipo diferente después del partido que tuvimos el martes. Y los muchachos muy bien, no es fácil volver a jugar después de mucho tiempo”, afirmó el delantero.

Guerrero también señaló que este resultado fortalecerá la confianza del plantel de cara al enfrentamiento en La Bombonera. “Nos hace pensar en el partido del martes ahora, para llegar con más confianza. Porque va a ser un duelo durísimo, muy difícil. Pero estamos preparados”, expresó.

El goleador reconoció que Alianza tuvo dificultades en el inicio del partido, pero valoró el esfuerzo del equipo. “Nos costó entrar en el partido los primeros minutos. A veces cuesta un poco. Pero una vez que arrancaron, los muchachos metieron. Creamos muchas situaciones de gol, aunque no pudimos concretarlas. Lo bueno es que todos tengan participación”, comentó.

Además, Guerrero recordó su reciente lesión y explicó por qué decidió jugar pese a la inflamación en su tobillo. “Yo me lesioné con Nacional. Luego tuve el tobillo hinchado, pero no tenía dolor. Le dije a los doctores para estar y entrené. Pero después de la vuelta, se me inflamó mucho. Era la clasificación, quería participar”, explicó.

