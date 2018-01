Guardiola: "No se puede jugar cada dos días, esto no es baloncesto o tenis"

Luego que el Manchester City obtuviera la victoria por 3-1 frente al Watford por Premier League , Josep Guardiola se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos; sin embargo, dio a conocer que algo le preocupa.

“Hoy hemos reaccionado muy bien. Hemos podido marcar más goles. El equipo ha mostrado muchas cosas buenas hoy", señaló el estratega español, según el diario Marca.

El ex entrenador del Barcelona no ve con buenos ojos la programación de partidos pues considera que no se protege a los jugadores.

"Vamos a matar a los jugadores. La tradición es la tradición, pero el calendario no protege a los jugadores. No es normal. Ya sé que 'el show must go on', pero no es normal. Hacen muchos controles antidoping pero tienen que controlar esto”, dijo.

Incluso, hizo hincapié en que el fútbol es muy distinto al tenis o al baloncesto, pues a su entender los jugadores no se recuperan tan rápido.

“Ellos son los artistas. La gente va a verlos a ellos, no a los entrenadores o las ruedas de prensa. No se puede jugar cada dos días, esto no es baloncesto o tenis, aquí los jugadores no se recuperan tan rápido", sentenció.