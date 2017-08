Grioni le responde a Butrón: "No soy un vende humo"

Marcelo Grioni, actual entrenador del Real Garcilaso, respondió a las declaraciones de Leao Butrón y aseguró que siempre ha tenido esa peculiaridad a la hora de celebrar los goles de su equipo.

"Respeto lo que dijo, pero no lo comparto. No soy un vende humo, y es la última vez que hablo de él. Yo hablé contra el club, no contra los jugadores, a ellos los respeto. La verdad es que nos sacaron la posibilidad de ganar el campeonato de buena manera”, señaló el estratega a Radio Ovación.

A su vez, se refirió sobre la victoria de su equipo frente a Alianza Lima pues en su debut goleó por 4-1 a los dirigidos por Pablo Bengoechea y él, a su fiel estilo, celebró los goles marcados por sus jugadores.

"Tuvimos una victoria importante, hicimos varios goles, fuimos contundentes. Yo soy así, siempre fui de la misma manera si revisan los videos. Y el otro día fue igual como cuando grité contra San Martín”, explicó.

“El gol lo grito para mi hinchada, jamás al banco rival, como dice Butrón. Le respondí a jugadores porque también me dijeron cosas. Él me dijo que vea cómo hice para que se vaya el técnico de Municipal, eso es mentira. Me molestaría que un jugador mío me diga que soy mal tipo, lo que diga Butrón no. No lo conozco personalmente, me sentaría sí a hablar personalmente en una mesa", recalcó.