La vuelta de Gregorio Pérez le hizo bien a Universitario. Encontró un mejor funcionamiento para el plantel y lo más importante: logró que el equipo de Ate logre clasificar a la Copa Libertadores 2022. Sin embargo, esto no lo limita de cuestionar algunas reglas de la Liga 1.

En entrevista a Ovación, el estratega uruguayo no se mostró conforme con la bolsa de minutos: “No estoy de acuerdo con la bolsa de minutos. Todos pregonamos para que jóvenes del club tengan su aparición, pero que esto no sea obligatorio. Me pregunto cuántos futbolistas por obligación se ponen y luego cuántos quedan libres en los planteles, no hay un registro donde se diga que continúan al otro año”.

“Lamentablemente ha aparecido algo que nadie esperaba (coronavirus). Vamos a cumplir dos años que no hay torneo de reservas, actualmente hay un Sub-18, pero solo juegan los que tienen poder adquisitorio, el que no tiene dinero no participa en ese torneo, no lo entiendo muy bien, puede ser como algo discriminatorio”.

Gregorio también indicó que por el momento no tiene pensando tomar en cuenta a algún futbolista de la Sub-18, debido a que no sabe cómo será el reglamento de la temporada 2022. Con respecto al trabajo en menores, dijo: “Planificaremos un proyecto deportivo a futuro, desde las categorías menores hasta mayores, el futuro del club es eso”.

Universitario clasificó a la Copa Libertadores como Perú 3, luego de vencer a Melgar en la última fecha de la Liga 1. Los otros equipos peruanos clasificados al certamen son Alianza Lima y Sporting.

Será la segunda vez que Universitario afronte una Copa Libertadores con la dirección técnica de Gregorio Pérez. La primera fue la del 2020, cuando los cremas superaron la Fase 1 eliminando a Carabobo. En la siguiente etapa cayeron ante Cerro Porteño.