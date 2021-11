Vestía uniforme, mochila, casco y protectores. Era el único alumno que llegaba en moto. De Chorrillos a Barranco, de Barranco a Chorrillos, viajó en sus días de cuarto y quinto de secundaria. Estacionaba la moto al lado de los autos de los profesores. En su colegio nunca se había visto a un alumno llegar en un vehículo de este tipo. Asegura que no tuvo problemas; incluso un día llevó a la profesora de Ciencias en aquella unidad de dos ruedas. Pero vendió la moto a 400 dólares cuando acabó el colegio y solo volvió a ella, a los 25 años de edad, para empezar a competir en pista.

Gonzalo Zárate ya está en Brasil. Este fin de semana competirá en el autódromo Ayrton Senna de la ciudad de Goiânia. Disputará la última fecha del torneo continental que define al campeón sudamericano, en la Yamalube R3 Blu Cru Cup, la más grande competencia monomarca de la región. Es el único peruano en esta etapa y llega entre los tres mejores del torneo que agrupa a 48 pilotos. Un formato importado de Europa, avalado por la Federación Internacional. La primera vez que el Perú llega a esa instancia.

¿Cómo son los minutos previos a una competencia? Setea la presión de las llantas en función del clima. Detalles que marcan la diferencia. Habla consigo mismo dentro del casco. Recuerda que lleva en su pecho el amuleto del Señor de los Milagros, que viaja dentro del traje desde el punto de partida y en cada curva. El semáforo se apaga y parte.

-Debutó en 2015. ¿Por qué eligió competir en moto?

Los fierros vienen de chiquito. Mi hermano tenía una moto 400. Yo tenía 10 años y me la prestaba. Fue la primera vez que me subía a una moto. Recién a los 25 años empecé a competir. En 2017 fui campeón nacional en 600, 2018 subcampeón nacional y de ahí viene todo. Mi papá también es un aficionado de la velocidad.

-¿Qué le atrae de las motos: la velocidad, la máquina?

La velocidad, la adrenalina. Yo creo que eso está en las venas de uno, por la familia. Más que motocross o enduro, siempre me ha gustado más la moto pistera, de velocidad. Por ejemplo, en pistera no hay saltos, es curvas, ir lo más rápido en una pista. En cambio, enduro y cross son circuitos para saltar, son motos distintas, llantas distintas, son experiencias diferentes.

-¿A cuánto de velocidad se puede llegar en una pistera?

En la 300 llegamos casi a los 200 kilómetros por hora. Es una experiencia muy emocionante. Pero no veo tanto la velocidad, sino cómo entrar y salir más rápido de una curva. Tenemos un equipo de telemetría para bajar los tiempos. Todo tiene su técnica.

-Si empezó a manejar a los 11 años, ¿por qué recién comenzó a competir a los 25?

Me dediqué a otras cosas. A los 25 comenzó como un hobby. Vi que tenía cualidades y me metí de lleno. Hoy me dedico exclusivamente a las motos, soy piloto de Yamaha.

-¿Antes de los 25 años a qué se dedicó?

Estudié Administración de Empresas y también Aviación Comercial. Aún no manejo aviones comerciales, pero sí manejo aviones, como cessna, multimotores, etc. Hice mi carrera de aviación en Argentina. En 2014, me gradué como piloto comercial, pero en 2012 me prestaron una moto. En Argentina vivía al lado de un autódromo de motos, y ahí también corrí pero de manera amateur. Ya vine al Perú en 2016 y me metí a la monomarca de motos. Siempre la velocidad está presente (ríe).

-¿La moto se parece en algo al avión?

Tienes que estar muy concentrado. Sea en el avión o en la moto, depende de uno para estar seguros. Aspiro a ser un piloto de aerolínea en algún momento. Lo he dejado en stand by porque estoy con la oportunidad de Yamaha.

-¿Hay miedo cuando está encima de una moto?

En la calle siempre hay un pequeño riesgo, pero siempre hay que tratar de anticipar e ir despacio. Hay que anticipar a los choferes porque hay carros que no te ven y se generan accidentes. Hay que mantener la prudencia.

-Usted también se traslada por la ciudad en moto. ¿Qué opina de este boom de motos que hay, al menos, en Lima, tanto para uso personal como en servicios de transporte?

En Lima recién se está viendo, porque por ejemplo en la selva hay más motos que carros. En un semáforo ves 10 motos y dos carros. En Argentina se ve también bastantes motos. En Lima creo que se debería mejorar el tema de señalizaciones, darles un poco de prioridad a las motos, porque, como no están acostumbrados a las motos, los choferes de autos no les dan prioridad. Hay que educar a los que manejan carros que la moto también es vehículo. Ven una moto y le quieren pasar el carro encima. En Lima falta más cultura en el tema de motos.

-¿Los que manejan motos lo hacen bien o también hay algo ahí que se debe ajustar?

Siempre habrá accidentes, pero creo que cada vez los pilotos están siendo más cautos y precavidos. Siempre hay que tener en cuenta las medidas de seguridad. A veces una rodillera, una codera son cosas a las que uno no les da importancia, pero si tienes un accidente, te pueden ayudar mucho para que el accidente no sea mayor.

-¿Perú es potencia en motos de velocidad?

No. Es algo nuevo, primera vez que el Perú está saliendo a competir.

-¿Qué debe pasar este fin de semana en Brasil?

El objetivo es ganar las dos mangas y ser campeones sudamericanos. Estamos yendo mentalizados. Tenemos nutricionista, personal trainer, psicólogo y el equipo de telemetría. Vamos a dar lo mejor para traer la copa.

-¿Es lo más lejos que ha llegado el Perú en competencias de motovelocidad?

Es la primera vez en la historia que en motovelocidad estamos participando internacionalmente y con buenos resultados. La fecha pasada obtuve el tercer puesto y ahora vamos por el primero. Desde la partida tenemos que marcar la diferencia.





AUTOFICHA:

- “Soy Gonzalo Augusto Zárate Martínez. Tengo 32 años. Nací en Lima. Acabé el colegio y estudié en IPAE Administración de Empresas, me especialicé en Finanzas. Luego fui a Argentina a estudiar Aviación Comercial, regresé al Perú y acabo de convalidar mi licencia peruana”.

- “Estudié Administración porque tenía una empresa familiar, pero no me veía sentado en un escritorio. Siempre me ha gustado pilotear, conducir, manejar. Mi familia me dio la oportunidad de estudiar Aviación Comercial en Argentina, que era más económico y rápido”.

- “Para el próximo año esperamos renovar con Yamaha Perú para volver a competir en Brasil. Yo pienso competir un par de años más y luego quiero poner una escuela de motovelocidad y enseñar lo que he aprendido. Promover cantera de pilotos jóvenes para que puedan ir a Europa, me quiero dedicar a eso”.

