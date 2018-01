Gonzalo Núñez protagoniza indignante episodio durante transmisión de su programa [VIDEO]

Nuevamente Gonzalo Núñez es protagonista de una escena polémica y lamentable. Durante la transmisión del programa que conduce junto a otros tres periodistas en Exitosa Radio discutió con uno de ellos y en la disputa, se lanzaron diversos insultos, bromas ofensivas y amenazas en vivo.

Todo ocurrió cuando el panel comenzó a informar sobre la apelación presentada por la defensa de Paolo Guerrero ante el TAS en busca de la reducción de la pena de 6 meses que arrastra desde noviembre.

Raúl Jaimes, uno de los panelistas que conducía el programa, corrigió a Gonzalo Núñez, que segundos antes había afirmado que es posible que el TAS aumente la pena de Guerrero.

Jaimes se basó en las declaraciones de Johnny Baldovino, abogado de la Agremiación, quien semanas atrás explicó que por un principio jurídico en una apelación no se puede disponer de más castigo del ya sancionado. Además, el mismo especialista manifestó que solo es posible un aumento de pena en el caso de que otra institución, como la Agencia Mundial de Antidopaje, no considere justa el castigo de seis meses.

Sin embargo, la aclaración hizo estallar a Gonzalo Núñez, quien llamó 'pésimo periodista' a Jaimes. La pelea la puedes ver en el video al final del diálogo.

Núñez: Sí puede, al ecuatoriano se lo aumentaron. De seis meses a dos años. Eres un pésimo periodista.



Jaimes: Estás malinformado. Estás tergiversando. Documéntate.



Ñúñez: ¡Sí se puede! Se lo aumentaron.



Jaimes: Llama a Baldovino [Abogado experto en derecho del deporte]



Núñez: Baldovino cree que no y yo creo que sí. ¿Que te crees el director para pedir que llamen a Baldovino?



Jaimes: Es para que te ilustre y no hables pachotadas.



Núñez: ¿Para que me ilustre qué? Sí se puede aumentar la apelación. Habla con quien quieras, con Baldovino o con Juan de Dios (Crespo).



Jaimes: No puede, de verdad. Hemos hablado dos días con Baldovino.



Núñez: Hay una tendencia nueva en el derecho mundial. En principio no

cuando antes uno apelaba no te podían aumentar la sanción. . Hoy en día esa tendencia de doctrina de jurídica se acabó. El que hablas pachotadas eres tú.

Luego de ellos repetidas veces, Gonzalo Núñez pidió a la dirección del programa que coloquen al aire un audio jocoso y ofensivo. En la grabación se escucha la voz de Isaac Humala diciendo "usted es un imbécil" y "pésimo periodista".

Jaimes: Ya basta de tus graciosadas. Actúas como un imbécil.



Núñez: Ponle el audio pues, ponle. Ahora sí, quedó. Si no sabes no hables.



Jaimes: Llámalo a Baldovino.



Núñez: Llámenlo a Baldovino, llámenlo a Baldovino, debe ser tu macho.



Jaimes: Debe ser tu macho, para que aprendas. Llámalo



Núñez: Párate, llámalo y vas a ver que no regresas más.