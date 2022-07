Gonzalo Núñez y su colega, Erick Osores, no se quedaron callados y respondieron a Paolo Guerrero luego de que el futbolista señalara que las críticas en su contra de parte de ambos periodistas eran pagadas, recordándole el caso que tuvo con Magaly Medina en el pasado.

Según Osores, el entorno del ‘Depredador’ lo está aconsejando mal, descartando que sus comentarios y declaraciones sean parte de un complot contra el futbolista.

“Paolo, te digo una cosa, tu metiste a la cárcel a Magaly Medina porque no pudo probar algo contra ti, y la vida da vuelta, hoy en día, Gonzalo y yo podemos ir contra ti porque no podrías probar jamás que nosotros recibimos plata. Entonces, Paolo, yo entiendo que te has molestado, pero alguien tiene que llevarte a ti a que no te vayas de boca tan fácil”, manifestó Osores.

Núñez también habló respecto al tema, indicando que no descarta tomar medidas legales en contra del delantero nacional, pues se sintió difamado por las declaraciones del futbolista.

“Yo creo que sí le haré un juicio, porque así nomás no puedes decir esas cosas ¿o lo perdonó porque es Paolo? Él se siente tan importante que siente que se va a armar un complot para que nosotros recibamos plata, eso es tonto y ser niño. Pensamiento infantil”, indicó el periodista deportivo.

Asimismo, instó al delantero a pedir disculpas, pues cree que ambos merecen una rectificación tras las palabras de Paolo.

“Por lo menos, que diga que se equivocó y eso hablaría bien de Paolo, pero como su orgullo es gigante, no lo va a hacer, y la verdad creo que merecemos una rectificación”, manifestó.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Gonzalo Núñez y Erick Osores?

El delantero nacional se expresó luego de que los periodistas Erick Osores y Gonzalo Núñez comentaran sobre una oferta de 96 mil dólares de Alianza Lima para ser el gran traspaso en miras al Torneo Clausura, algo que Paolo no se tomó a bien.

Mediante su Instagram, el delantero aseguró que la información brindada por los comentaristas deportivos es mentira, por lo que esta vez no lo dejará pasar por desapercibido y se defenderá.

“Esto para mí es una burla, una falta de respeto, no es novedad que estos tipos siempre estén hablando tantas cosas falsas de mí, pero esto ya es el colmo y no voy a dejar que esto pase desapercibido (como es lo que hago siempre, no manifestarme ante cosas falsas) Tengo que ponerle un final porque sí me crea una mala imagen, más aún con el equipo al que quiero, al que toda mi familia pertenece”, señaló.

