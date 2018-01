Gonzalo Núñez y su larga lista de exabruptos y lamentables episodios [VIDEOS]

El periodista deportivo Gonzalo Núñez ha protagonizado una larga lista de exabruptos a lo largo de su carrera en la radio y televisión, y todos empezaron porque simplemente piensan distinto a él en temas coyunturales.

Sus enfrentamientos siempre han sido con sus propios compañeros de trabajo, ya sean los conductores o los panelistas. Aquí te dejamos una lista de los más comentados.

29 DE MARZO 2017



Gonzalo Núñez discutió con periodista argentino Flavio Azzaro por el jugador Lionel Messi en un derroche de lisuras luego de que la la selección albiceleste perdiera ante Bolivia.



“¿Acaso está bien que le digan ‘eres un hijo de put…’ al señor árbitro, que es la autoridad en el campo?”, dijo Gonzalo Núñez en el momento álgido de la entrevista ante la defensa de Azzaro a Lionel Messi.

30 DE MAYO 2017



El periodista perdió los papeles una vez más y se enfrentó contra Phillip Butters tras decirle que él le dio de comer y lo hizo famoso. Butters lo calificó de borracho y mandó al centro de rehabilitación Cedro.



"Ha insinuado cosas, más que por mí, porque me resbala, por mis hijos sí me jode. Creo que mi hijo mayor lee estas cosas que ha puesto sobre el examen toxicológico y la bebida… y eso sí me mortifica", aseguró durante su programa radial Gonzalo Núñez.

15 DE NOVIEMBRE 2017



Gonzalo Núñez tuvo una acalorada discusión con el panelista de su programa en radio Exitosa, Christian Barturén, con quien casi se va a los golpes.



Todo fue a raíz de que Gonzalo Núñez perdió una apuesta al pensar que el equipo de Gianluigi Buffón remontaría el marcador, pero no fue así y la selección de Italia quedó eliminada. Bartuén aplaudió y Gonzalo lo tomó como una burla, lo pechó y casi todo se sale de control.

8 DE DICIEMBRE 2017



El periodista deportivo se enfrentó contra los conductores de 'Primera Edición', Federico Salazar y Verónica Linares, por la suspensión de Paolo Guerrero, cuando intentaban entender de quién era la responsabilidad de darle un té contaminado.



“Creo que te equivocas, el jugador profesional tiene que saber qué ingiere”, le refutó el conductor, y Núñez no dudó en decirle enojado: “¿A quién se chapaba la señorita del pub? Tampoco se sabía y el TAS lo perdonó en apelación. Ese es el último recurso”.

11 DE ENERO DE 2018



Gonzalo Núñez no pudo con su genio y lanzó comentarios subidos de tono a su compañera Stefanny Monroe durante la emisión en vivo del programa 'Exitosa deportes'.



"En tu pasado eras una tapada, una tapada más rica. Ya, a ver, sigue", agregó el ex rostro de América Televisión. Esta manifestación incomodó a la periodista. "¿Qué te pasa, Gonzalo? No me gustan esos comentarios", respondió la joven y le pidió "Gonzalo, regúlate".

31 DE ENERO DE 2018



Insultos, ofensas de grueso calibre y hasta amenazas se transmitieron en vivo durante la emisión del programa deportivo de Radio Exitosa. Gonzalo Núñez una vez más se pintó de cuerpo entero



Raúl Jaimes, uno de los panelistas que conducía el programa, corrigió a Gonzalo Núñez, que segundos antes había afirmado que es posible que el TAS aumente la pena de Guerrero.