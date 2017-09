Claudio Pizarro expresó su deseo de volver a la selección peruana. Su deseo ha desatado opiniones divididas, ya que algunos lo quieren en la 'blanquirroja' y otros prefieren no verlo ni en pintura.

Gonzalo Núñez, conocido periodista deportivo, es uno de sus detractores y no dudó en despotricar contra él.

"Yo no lo llevo ni muerto a Rusia. Me iré a la tumba sin saber por qué Claudio Pizarro no la rompió con Perú, porque él debió ser nuestro goleador", manifestó Núñez en Exitosa.

El comentarista desmereció las intensiones del ex delantero del Werder Bremen. “No puedo creer cómo tiene cara para pedir selección. No puede cometer ese error Gareca de llamarlo”, precisó.