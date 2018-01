Gonzalo Núñez a Cueva: "Se ha puesto en una posición absurda, innecesaria" [VIDEO]

Luego que Christian Cueva comunicara a sus seguidores de Instagram sus deseos de salir de Sao Paulo , le llovieron las críticas en las redes sociales, pues muchos consideran que no está actuando de la mejor manera.

Gonzalo Núñez , reconocido comentarista de fútbol, a través de su programa radial en Exitosa Deportes, no quiso ser ajeno al tema y habló sobre la situación del volante nacional, demostrando su disconformidad con el accionar del peruano pues aseguró que no respeta la jerarquía.

“ Christian Cueva se ha puesto en una posición absurda, innecesaria. No respeta la jerarquía. No hay puntada sin hilo. Él se quiere ir. Llega 6 días tarde y quieren que lo traten como si fuese una estrella. La otra es que a propósito llega tarde para que lo vendan afuera. Quería romper la relación y hoy la rompió", manifestó.

El periodista nacional sostuvo que su accionar podría perjudicar a la selección peruana en su participación en el Mundial de Rusia 2018 pues si Sao Paulo ve conveniente congelarlo (es decir, inhabilitarlo de jugar), lo hace y él llegaría sin ritmo al certamen de selecciones.

"Él cree que es figura en Sao Paulo y no lo es. Para Sao Paulo, Christian Cueva no es figura. Es uno más. Que juega bien, sí; que la rompió sí; pero para ellos Cueva es uno más. Él ha tirado la puerta fuerte y está presionando, con esa carta, su salida. Pateó el tablero. Si Sao Paulo no lo vende, lo congelan", sentenció.