Gonzalo Núñez abandona América Televisión tras 20 años de conducción [VIDEO]

Todo tiene su final. El comentarista deportivo Gonzalo Núñez anunció este martes su salida de América Televisión tras 20 años de carrera profesional en el citado medio de comunicación.

El polémico ex conductor del programa 'América Deportes' y rostro reconocido de la casa televisiva nacional reveló que tomó la decisión para iniciar un nuevo reto en radio 'Exitosa'.

"Apuesto por Exitosa. Después de 20 años le doy mil gracias al canal. Es mi casa, adoro a toda la gente. He dejado un montón de cariño y me han regalado mucho cariño, desde los directivos hasta los trabajadores. Veinte años no se pasan así nomás", señaló el periodista.

Cabe resaltar que actualmente Gonzalo Núñez lidera la conducción del programa 'Exitosa Deportes', el cual se sintoniza de lunes a domingo entre las 2 y 5 de la tarde, a través de radio y televisión.