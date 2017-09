Barcelona consiguió sus primeros tres puntos en la Champions League tras golear por 3-0 a la Juventus. El cuadro catalán dominó el encuentro en los 90’ y eso generó que la hinchada esté con el ánimo a tope.

Gonzalo Higuaín, delantero del club italiano, no pudo brillar en el duelo. Constantemente el ‘Pipita’ fue abucheado por la hinchada 'azulgrana'. Incluso, tras concretarse su cambio a los 87’ las personas no paraban de incomodarlo por lo que provocaron que este le responda, aunque no de la mejor manera.

El jugador levantó su mano derecha mostrando el dedo medio en clara señal de disconformidad con el trato recibido.

Su accionar fue condenado por los fanáticos en redes sociales pues se espera que los futbolistas no reaccionen de forma agresiva u obscena ante las personas que están en las tribunas.