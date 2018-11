Premio a su trayectoria. Este jueves, Edinson Cavani fue galardonado con el Golden Foot, reconocimiento que reciben los futbolistas mayores de 28 años gracias a la elección del World Champions Club con sede en Mónaco. El uruguayo superó en las votaciones a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y dejó su huella en este prestigioso premio.

El Golden Foot no tiene el reconocimiento del Balón de Oro o el premio The Best de la FIFA, pero sí tiene prestigio internacional, pues este reconocimiento ya se lo ganaron otros ex futbolistas de gran nivel como el brasileño Ronaldo, el italiano Alessandro Del Piero o el español Iker Casillas.

La ceremonia de premiación se realizó este jueves en la sede del World Champions Club de Mónaco y contó con la presencia del ex futbolista italiano Andrea Pirlo entre otras grandes personalidades del deporte rey.

Ahí, como es una costumbre, Edinson Cavani dejó su huella sobre una placa de yeso que luego se rellena con un baño dorado y se coloca en un cuadro especial que se le entrega al ganador de cada edición. El primero en hacerlo fue el italiano Roberto Baggio en 2003.

Tras agradecer la elección como Golden Foot, Edinson Cavani reconoció que está totalmente recuperado para volver a la competencia con PSG.

Esta es la lista de ganadores del Golden Foot desde 2003: