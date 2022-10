El gol de Cristiano Ronaldo hoy cerró la victoria de Manchester United vs. Sheriff por 3-0 en la fecha 5 de la Europa League desde el estadio Old Trafford. El delantero portugués buscó por todos los medios, pero recién en el minuto 81 pudo convertir. En primera instancia, el luso golpeó de cabeza, pero el arquero Maksym Koval. Aunque, en el rebote, ‘CR7′ no perdonó e hizo el tercero de sus colores. Diogo Dalot y Marcus Rashford marcaron los primeros goles del United.

MIRA EL GOL DE CRISTIANO RONALDO HOY

VIDEO RECOMENDADO

A pesar de que Manchester United venció por 2-0 al Tottenham, Cristiano Ronaldo no saboreó bien la victoria de su equipo y abandonó el campo de juego minutos antes de que acabara el encuentro. Justo segundos antes de que el portugués realizara esta acción, el técnico Erik Ten Hag realizó tres cambios reduciendo las posibilidades de que entre Ronaldo al partido. No es la primera vez que pasa algo similar, contra el Newcastle el delantero fue reemplazado en un empate sin goles desatando gestos de molestia. (Fuente: Latina TV)