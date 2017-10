Gianluigi Buffon, actual portero de la Juventus, se quedó con el premio The Best al mejor portero del mundo en la ceremonia del último lunes de la FIFA celebrada en Londres.

Tras la mencionada distinción, el guardameta italiano aseguró que está feliz y “orgulloso de recibir el reconocimiento”, pensando que “fue merecido” a todo lo realizado en la última temporada.

A su vez, sostuvo que ya pronto dejará los guantes para pasar al retiro como futbolista profesional. "Esta es mi última temporada. Estoy tranquilo, no me da miedo el futuro y me enfrentaré a ello con el deseo y con el entusiasmo de ponerme a prueba".

"En cada cosa que hago busco un sentido. Lo único me haría cambiar de idea sería ganar la Champions League. En ese caso no colgaría las botas", sentenció el golero.