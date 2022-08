Gianluca Lapadula debutó con Cagliari en la derrota (6-2) ante Leeds United en encuentro amistoso, sin embargo, dejó buenas sensaciones debido a que marcó un gol. En dicho encuentro, el delantero de la selección peruana lució el dorsal ‘37′, pero esto cambió.

Los ‘Rojos y Azules’ presentaron los números de las camisetas que usarán los jugadores en esta temporada. En ese sentido, el club informó que el ‘Bambino’ tendrá en la espalda la ‘9′ que lo identificado en la campaña pasada en el Benevento y también en los partidos de la ‘Blanquirroja’.

De esa manera, el equipo quedó listo para enfrentar su primer encuentro oficial este viernes cuando choque ante Perugia por la primera ronda de la Copa Italia. Luego, se medirá ante Como en el inicio de la Serie B de Italia.

Así, Gianluca Lapadula buscará nuevamente el ascenso a la Primera División. Cabe resaltar que en la temporada pasada, jugó un total de 24 compromisos (llegó a la fase de repechaje para volver a la Serie A). A lo largo de la competición, el delantero anotó un total de 12 conquistas y repartió cuatro asistencias.

I numeri di maglia 👕🔢‼️ pic.twitter.com/RznTG7ukNc — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 4, 2022

Juan Reynoso elogió a Gianluca Lapadula

La llegada de Juan Reynoso a la selección peruana genera mucha expectativa, debido a los cambios futbolísticos que podría presentar. Precisamente, este miércoles, en conferencia de prensa, el entrenador se refirió a Gianluca Lapadula, quien fue uno de los más destacados del último proceso eliminatorio.

“Es un jugador, que más allá de sus condiciones técnicas o tácticas, se nota que es un ganador, que contagia”, fueron las primeras palabras del estratega respecto al ítalo-peruano, que se unió a la ‘Blanquirroja’ en noviembre del 2020.

De la misma forma, el ‘Cabezón’ confesó no le hubiera gustado jugar contra el ‘Bambino’. “Yo como defensa, me visualizo enfrentándolo y seguro me complicaría. Es de esos delanteros que uno no quisiera enfrentar, define con los dos perfiles, está siempre acomodándose, es un jugador que golpea”, resaltó.