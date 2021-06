Giancarlo Granda recuerda con nostalgia la mañana noventera cuando se dirigió al quiosco de su barrio miraflorino. Eran tiempos en que no todos los partidos de fútbol se transmitían por radio o TV, por lo que revisar los diarios deportivos era tarea obligatoria para cualquier fanático. Giancarlo, un niño de ocho años y de lentes enormes, se paró frente al quiosco y, mientras ojeaba las portadas, comenzó a hablar de los resultados, de los jugadores, de los partidos. El niño cumplía con su rutina. Pero aquella mañana alguien lo escuchaba. Se maravillaba con su análisis, con su visión de fútbol tan clara. ¿Cómo un muchacho podía lanzar tales comentarios? El testigo era el periodista Pepe San Román, quien por aquellos años tenía un programa deportivo en la desaparecida radio CPN. Sin dudarlo, invitó a Giancarlo a su espacio. El niño comenzaría así, sin querer, una carrera que 25 años después lo sigue apasionando. Ya no habla frente a un quiosco, ahora lo hace ante miles de televidentes.

-¿Cómo ve el fútbol un niño?

Como un juego, nunca como un trabajo. Yo agarraba mis muñequitos, armaba canchas de fútbol y me ponía a relatar sus partidos. Uno de ellos tenía la pierna chueca y yo decía que era el que mejor pateaba los tiros libres, lo llamaba Gustavo Tempone. Todo empieza como jugando.





-¿Eras bueno jugando fútbol?

Puedo decir que no fui un futbolista frustrado. De chibolo jugaba en la academia de Titín Drago, pero no siento que quise ser futbolista. Me gustaba pichanguear también en la calle, pero, además, yo soy súper corto de vista. Me sacaba los lentes y veía a los de rojo y verde con el mismo color.





-¿En qué momento decides viajar a Argentina para estudiar dirección técnica?

Siempre creí que, en Sudamérica, Brasil y Argentina son la cuna del fútbol y, al no entender el portugués, decidí ir a Argentina. Allí la pieza clave fue mi mamá María Teresa. Si yo le digo para ir a estudiar a Camboya, me va a decir anda. Nunca me trabó un sueño.





-¿Qué es lo que debe buscar un técnico de menores?

Lo último en que debes pensar es en el resultado. En menores se debe buscar formar personas. En Argentina se sabe que es tan amplia la cantidad de futbolistas que buscan llegar a la profesional que no es tan importante el futbolista que llega, sino el que no lo hace. Porque a ese chico que esperanzó toda su vida en el fútbol le tienes que decir que por lo menos en ese club no lo va a poder hacer. Le estás rompiendo un sueño.





-¿Cómo ingresaste al mundo de la narración deportiva?

Trabajé en un programa llamado Esos chibolos hasta los 15 años. Luego entré a la universidad y estuve 10 años fuera de los medios. Después viene la oportunidad de Gol Perú. Un amigo me avisa que estaban buscando locutores, mandé un correo y me llamaron para pasar un casting. Entré para leer las noticias, con 28 años.

“Agarraba mis muñequitos, armaba canchas y me ponía a relatar sus partidos. Uno de ellos pateaba los tiros libres. Lo llamaba Tempone”. (FOTO: José Rojas Bashe/GEC)





-Te has convertido en la voz de la Liga 1. ¿Cuál es la preparación previa a un partido?

Estudiar. Uno llega al canal a narrar y te dan las hojas con las alineaciones, pero el que cree que con eso basta está equivocado. Tengo todas las herramientas. Sería una dejadez mía si no lo hiciera.





-¿Y la química con los compañeros también se trabaja?

Los que me conocen saben que soy así siempre. No imposto la voz, soy muy bromista. Siempre les digo a mis amigos ‘el día que deje de bromear contigo, preocúpate’. Trato de llevar los partidos a mi ritmo, juvenil, soy muy jovial. No trato de usar palabras raras, trato de hablar como habla todo el mundo. Entiendo que cada uno tiene un estilo y este es el mío.





-¿Quién fue el primero en llamarte ‘flaco’?

En las transmisiones me dicen ‘flaco’, pero en el canal me dicen de todo. Me dicen ‘falso’ (por los falsos en vivo), también Gianca. No pasa nada. Además, ¡soy flaco!, me sorprendería que me dijeran otra cosa (risas). Entiendo que es un sello, así que bacán.





¿Te ha llegado a incomodar?

Me preocupa más que digan que soy mal periodista a que digan que soy un flaco, porque yo trato de hacer mi chamba bien. Lo que diga un gatito detrás de una pantalla pues no me incomoda. Sin ir muy lejos, hace poco me escribieron: ‘Calavera, yo que tú me palteo por publicar mi cuerpo. Ponte una máscara y un cuerpo’. Me lo puso un pata que no tenía ni siquiera foto de perfil, entonces le respondí: ‘Sí, me doy cuenta de que te da vergüenza’. Al rato me respondió: ‘Discúlpame, flaco, me diste una lección. Espero me entiendas, fui un tarado. Te mando un abrazo’.





Pero hay límites.

Cuando afectan a los que me rodean. Sin ir muy lejos, el 31 de diciembre me mataron. No sé quién fue el gracioso, pero una web sacó que yo había fallecido. Yo estaba ese día en una reunión y mi mamá me llamó desesperadamente, pero justo yo tenía el teléfono cargando. Cuando voy a ver, tenía 20 llamadas perdidas suyas y, al llamarla, me pregunta si todo estaba bien, que había leído que me habían matado. Ahí sí puse el parche en Twitter. Ahora pasa que ponen mucho en Facebook mi foto del programa ’10x10′. Algunos lo toman a la broma y fastidian. Yo no tengo Facebook y me mato de risa con lo que me mandan por interno, pero mi mamá sí tiene cuenta; entonces ha leído (algunos comentarios). Entonces le he tenido que bloquear la página.

"Yo puedo decir que no fui un futbolista frustrado". (Foto: José Rojas Bashe/GEC)





-¿Qué partido sueñas con narrarlo?

A la selección peruana en un mundial. Entiendo que hay etapas que uno debe quemar. No me vuelvo loco, el camino es hacia arriba y la cuestión es pisar firme.





-¿A qué debe apuntar Perú en esta Copa América?

Debe servir para formar jugadores. El once de Perú es el que menos jugadores ha renovado respecto a las otras nueve selecciones en Eliminatorias.





-¿A qué seleccionados jóvenes les debemos prestar atención?

Martín Távara tiene mucha categoría. Marcos López se está consolidando, al igual que Sergio Peña. Son jugadores a los que uno les tiene fe.





AUTOFICHA

- “Soy Giancarlo Granda. Crecí en Miraflores y tengo un hermano. De niño estuve en la academia de Titín Drago, pero nunca sentí que quería ser futbolista. Estudié Comunicaciones en la Universidad San Martín con la especialización en Producción Audiovisual”.

- “En 2011 viajé a Argentina para llevar el curso de Dirección Técnica de Menores en la Asociación de Fútbol Argentino. Entendí que estudiar para ser técnico me ayudaría en mi trabajo como periodista porque llevamos cursos de psicología deportiva, táctica, técnica, etc.”.

- “Nair Aliaga es una de mis mejores amigas, nos vacilamos, nos piropeamos. Entendemos que todo es un juego. Llevo cinco años en Gol Perú. Además de narrar los partidos de Liga 1 y Liga 2, formo parte del programa ’10x10′ (Lunes a Viernes a las 10 p.m.) y ‘Numerología’ (los jueves a las 8 p.m.)”.