Tras las polémicas declaraciones de José Velásquez , quien reveló que seis jugadores peruanos se "vendieron" en la goleada 6-0 de Argentina en el Mundial 1978, Germán Leguía recordó que Brasil ofreció dinero a Perú para que no perdieran por más de 3 goles ante la albiceleste.

En conversación con RRP Noticias, el mundialista rememoró momentos previos al controversial enfrentamiento con la albiceleste.

"Hubo una oferta de Brasil para no perder por más de tres goles ante Argentina, pero muchos la desecharon porque decían que no nos podíamos vender a pesar de que era un muy buen dinero para todos”, manifestó.

Además, ' Cocoliche' no quiso confirmar o negar lo dicho por Velásquez; sin embargo, aseguró que no pondría las manos al fuego por Teófilo Cubillas.

"No pueden hablar de don Héctor Chumpitaz, que es el hombre más correcto que hay en este país. Sería imposible, ahí va a quedar el tema picando. Otro referente es Teófilo Cubillas pero, ¿pondría las manos al fuego por él? A los que más conozco son a Héctor y César Cueto, que ni hablar aceptó ser sobornado. Teófilo es un jugador extraordinario, pero he tenido algunas diferencias con él, aunque tampoco podría echarle la culpa", precisó el ex futbolista.