Germán Leguía sobre polémicos audios de Oviedo: "No hay nada que se pruebe"

El ex futbolista Germán Leguía se pronunció por los polémicos audios que involucran al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo , con el suspendido juez César Hinostroza.

En esa grabación se escucha cómo Hinostroza le pide a Oviedo entregar tickets para el Mundial Rusia 2018.

"Que me disculpe la gente, pero hasta ahora no hay un audio que diga es un escándalo lo de Oviedo. Cuando uno es presidente de un club o de la FPF, ¿quién no te pide entrada? Todo se especula, pero no hay nada que se pruebe", dijo el ex futbolista a Capital deportes.

También Germán Leguía comentó la situación de Teófilo Cubillas , quien es protagonista en uno de los audios con el juez supremo César Hinostroza.

En el audio, el 'Nene' Cubillas conversa con el magistrado sobre el cuestionado y prófugo exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos.



"Nosotros somos amigos de fiscales, jueces, policías, periodistas, de todo el mundo; entonces, dicen: 'tú que los conoces, dile que yo no soy' y eso es lo que hizo Teófilo por tratar de ayudar a un 'pata' y se aventó sin saber si era bueno o malo", indicó.