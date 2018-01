Gerardo Martino asegura que la MLS no es un retroceso para un jugador

Gerardo Martino , ex entrenador de Argentina y actual estratega del Atlanta United de la Major League Soccer ( MLS ), en diálogo con RPP, habló sobre el certamen estadounidense sosteniendo que es una liga que está en constante crecimiento.

“No ha modificado mucho el panorama respecto a años atrás, es una liga que está en constante crecimiento, buscando lo mejor para su futuro. (…) Ahora con una fuerte participación en cuanto a la contratación de futbolistas importantes de Sudamérica”, señaló.

Sobre el pensamiento de muchas personas que consideran que la MLS es dar un paso atrás en la carrera de todo jugador, Martino fue claro en manifestar que los futbolistas en esa competición se pueden potenciar.

“Es un disparate decir que la MLS sea un retroceso, desde mi punto de vista. El día que se venda a un jugador a Europa, descubrirán que aquí se pueden potenciar. Por ejemplo, Barcelona contrató por 30 millones de euros a Paulinho del fútbol chino, me imagino que no deben ser tontos. Hacer este tipo de especulaciones no va, si el jugador juega bien no hay mucho de qué hablar”, aseveró.