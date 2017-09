Gerard Piqué y Sergio Ramos incendian nuevamente la selección española a causa de Cataluña

Gerard Piqué y Sergio Ramos, referentes del Barcelona y Real Madrid, parecían haber puesto fin a la dura relación que ambos llevan desde hace años. Sin embargo, todo hace indicar que las peleas entre ambos, convocados a la selección de España, volverán.

Los dirigidos por Julen Lopetegui fueron llamados por su selección para disputar los partidos entre Albania e Israel, pero un episodio parece que marcará su reencuentro el próximo lunes en el primer entrenamiento de la selección.

Es que en medio del referéndum de independencia de Cataluña, Gerard Piqué no dudó en mostrar su apoyo a la consulta. "Desde hoy y hasta el domingo nos expresaremos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantemos alto y fuerte. #Votaremos", escribió el defensa azulgrana.

Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de septiembre de 2017

El mensaje de Piqué inmediatamente tuvo la respuesta de su compañero de selección, Sergio Ramos.

"El tuit de Piqué no es lo mejor si quieres que no te piten", dijo el sevillano, que añadió: "Quizá el tuit no es lo mejor para el grupo, pero cada uno es libre de decir lo que piensa".

Tanto Gerard Piqué como Sergio Ramos se verán las caras este lunes, cuando ambos inicien los entrenamientos con la selección española.

La posición de Piqué sobre Cataluña le ha costado que en cada partido de la selección sea uno de los más pitados por la hinchada; sin embargo, las aguas parecían haberse calmado en el último encuentro hasta Italia jugado en el Santiago Bernabéu. El 3-0 alcanzado opacaron los pocos cánticos contra el barcelonista; sin embargo, parece que todo esto cambiará en el próximo encuentro.