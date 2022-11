Gerard Piqué jugó este sábado su último partido como profesional y lo hizo con la camiseta de Barcelona, el club de sus amores, en el Camp Nou. El defensor español fue cambiado en los minutos finales del compromiso frente a Almería y los hinchas lo ovacionaron.

A los 85′, el zaguero abandonó el terreno de juego y Andreas Christensen ingresó en su lugar. Cuando salía del campo, los fanáticos del elenco culé se pararon de sus asientos para aplaudir al campeón del mundo en Sudáfrica 2010 por su gran trayectoria.

Gerard Piqué rompió en llanto y se despidió de los hinchas y futbolistas tanto del Barcelona como de Almería. En la línea del campo, protagonizó una emotiva escena al abrazarse con Xavi Hernández con quien compartió equipo por muchos años en la selección de España y el conjunto culé.

Xavi, llorando, despidió a su histórico amigo... y hasta hoy jugador profesional del primer equipo.



📺 Mirá #LaLiga por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/f3gYWTumWP — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2022

Cabe mencionar que, hace algunos días, a través de un video publicado en sus redes sociales, el experimentado deportista anunció su retiro. “Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien les hable de mí”, inició.

“Como muchos de ustedes, soy del Barcelona desde siempre. Nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barca”, agregó.

De inmediato, Piqué enlazó su presente con su infancia: “Últimamente, he pensado mucho en ese niño, en qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños: que llegaría al primer equipo del Barca, que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y del mundo, que jugaría al lado de los mejores de la historia, que sería uno de los capitanes, que haría amigos para siempre”.

Luego, el defensor hizo el inesperado anuncio: “Hace 25 años que entré al Barcelona. Me fui y volví. El fútbol me ha dado todo, el Barca me ha dado todo. Ustedes, culés, me lo han dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero decirles que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barca no habría ningún otro equipo y así será. Este sábado, será mi último partido en el Camp Nou (ante Almería)”.

Títulos de Piqué con Barcelona y España

Con la camiseta azulgrana, el zaguero ha podido conquistar ocho títulos de la Liga española, siete ediciones Copas del Rey, tres trofeos de la Champions League y tres Mundiales de Clubes. En tanto, con la ‘Roja’ se adjudicó el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa Polonia/Ucrania 2012.

