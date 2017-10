Gerard Piqué llora por Cataluña: "Si molesto en la selección española puedo dar un paso al costado"[VIDEO]

Gerard Piqué, zaguero del Barcelona, reafirmó este domingo su amor por Cataluña entre lágrimas, durante el referéndum de su localidad natal.

El defensor azulgrana descargó su impotencia por los incidentes registrados en la jornada electoral, tras el duelo de Barcelona y Las Palmas en el Camp Nou, disputado a puertas cerradas luego que la Liga Española frustrara el aplazamiento del encuentro por la séptima fecha del certamen.

"La junta ha intentado suspender el partido. Después de lo sucedido en todas las partes de Cataluña. Ha sido mi peor experiencia como profesional. Ha sido un día muy duro, familias y niños han intentado ir a votar y la policía... en fin las imágenes hablan por sí solas", señaló Piqué.

"Se puede votar que sí, que no, en blanco, pero se vota. Soy catalán y me siento orgulloso por la gente de Cataluña. Los actos de hoy los ha visto todo el mundo, seguro que habrá consecuencias", añadió el futbolista ante la prensa, en alusión a los incidentes de violencia en las votaciones.

Respecto a la selección española, Piqué no titubeo: "Si algún directivo o la Federación cree que puedo ser un problema en la selección estoy dispuesto a dar un paso atrás".

"(..) Los catalanes no somos los malos, queremos simplemente votar. Si debo ir o no a la selección, no es una cuestión patriótica. El que va no es el más patriota, lo que hay que hacer es ir y rendir al máximo. No es una competición de patriotismo", acotó.

Mariano Rajoy, presidente de España, tampoco se salvó de las críticas. "Estamos en manos de un presidente del Gobierno que tiene el nivel que tiene. No sabe ni hablar inglés", manifestó Gerard Piqué.

"Soy y me siento catalán y hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Catalunya. No ha habido ningún acto de agresión y ha tenido que venir la policía y la Guardia Civil para que eso sucediera", sentenció.