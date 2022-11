El futbolista español Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol profesional. El jugador del Barcelona publicó un video en sus redes señalando que le dice adiós a las canchas.

Luego de sus últimas actuaciones cuestionadas en el Barcelona, informó que jugará su último partido con el equipo catalán este sábado.

“Hace semanas, mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada. Pero ahora quiero ser yo quien hable de mí. Soy del Barza desde siempre. Nací en una familia muy futbolera. Desde muy pequeño, yo no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barcelona”, sostuvo al inicio.





“Últimamente he pensado mucho en ese niño. En qué hubiera pensado aquel Gerard Piqué si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños. Que llegaría al primer equipo del Barcelona, que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y del Mundo”, agregó.

Afirma que “hace 25 años que entré al Barcelona. Me fui y volví. El Barza me dio todo, ustedes culés me lo dieron todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero decirles que he decidido cerrar ese círculo”.

“Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más y trasmitiré mi amor por el Barza a mis hijos, tal y como mi familia hizo conmigo. Y ya me conoces, tarde o temprano, volveré”, señala.

