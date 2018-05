Gennady Golovkin liquidó a Vanes Martyrosian con este brutal nocaut [VIDEO]

El boxeador kazajo Gennady Golovkin retuvo sus títulos AMB , CMB y FIB de la categoría peso mediano tras noquear al estadounidense Vanes Martyrosian en menos de dos asaltos.

'GGG' concretó el trigésimoctavo triunfo de su carrerra en su vigésima defensa consecutivas gracias a una fulminante secuencia de golpes.

"En el primer round solo estaba observando porque sé que es un buen luchador. El segundo round ya fue de verdad", destacó el campeón mundial unificado de los medianos luego de su cuarta victoria por nocaut.

"Fue como ser atropellado por un tren. Es el pegador más duro al que me he enfrentado nunca. Me sorprendió con su poder. Es un boxeador increíble", reconoció su oponente.

De esta manera, Gennady Golovkin afinó la artillería para su esperada revancha ante el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, quien debía ser el oponente de la cita pero fue suspendido seis meses en los controles antidopaje, tras dar positivo por clembuterol.