La "C" de Cristiano Ronaldo ya no conforma más el bloque ofensivo de la "BBC", pero parece que Gareth Bale (B) y Karim Benzemá (B) están mejor que nunca. La dupla en ataque del Real Madrid no extraña al portugués.

El galés charló con el medio británico Daily Mail sobre su actualidad en el club blanco. Bale ahora ha ganado mayor protagonismo con la salida de Cristiano y es titular indiscutible en el esquema de Julen Lopetegui.



"Obviamente es un poco diferente al haberse ido un futbolista tan grande. Es tal vez un poco más relajado, sí. Supongo que somos más equipo, trabajamos más como una unidad en lugar de para un jugador ", confesó el ex Tottenham Hotspur.

Mientras Bale y Benzemá se posicionan en la cima de la tabla de goleadores en España, a Cristiano le costó estrenarse en el marcador en Italia. Después de cuatro fechas, el atacante convirtió sus primeras dos dianas oficiales con la Juventus ante el Sassuolo.

