Ricardo Gareca, actual estratega de la selección, expresó en diálogo con RPP que Perú aún no ha despertado (deportivamente hablando) a pesar que los futbolistas nacionales gozan de talento para explotar.

"Para mi Perú no se despertó todavía. Creo que a Perú le sobra materia prima, tiene el talento, tiene lo más importante", manifestó el ‘Tigre’ que, a su vez, indicó que es importante que el Estado se involucre en el deporte para que se pueda obtener resultados positivos en el futuro.

"El país que no invierte en deporte no tiene futuro, porque está ligado a todo, a todo lo que es la competitividad, la educación, el alejamiento de la tentación que los jóvenes tienen a diario", recalcó.

"El Estado debe involucrarse en el deporte. No para tener un control, sino no para supervisar, para apostar. Si no se genera una política deportiva es muy difícil y el Perú la necesita. El deporte hace a una persona competitiva, forja el carácter de competencia. Es tan importante que el Estado tome conciencia de una vez por todas acá en el Perú, creo que es algo básico, primordial”, agregó.

Gareca también se refirió sobre los próximos compromisos vitales para Perú frente a *Bolivia* y *Ecuador*, asegurando que, por ahora, solo se enfoca en el primer rival.

"En estos momentos solo estamos en condiciones de poder ver cada encuentro, disputarlo como una final. En estos momentos lo único que nos lleva es enfocarnos en Bolivia y tratar de sacarlo adelante y para posteriormente pensar en el siguiente", expresó.