Ricardo Gareca asegura que los problemas de Guerrero con Swissotel no afectarán su rendimiento [VIDEO]

Ricardo Gareca , entrenador de la selección peruana , se refirió a Paolo Guerrero y al conflicto legal que el delantero nacional sostiene con el Swissotel. El estratega argentino aseguró que esta situación no perjudicará el rendimiento del futbolista durante la Copa América.

"Paolo no va a estar desenfocado. No. Ustedes ven el proceso que nos tocó vivir previo al mundial. Un momento difícil y complicado, dejando de lado el tema futbolístico. Paolo va estar enfocado en la Copa América. Paolo tuvo un momento complicado antes del mundial y vino con todo. Más allá de lo que se hable, yo creo que su situación privada no va a perjudicar su rendimiento en la Selección. Para nosotros no es un problema y deseamos que Paolo encuentre pronto una solución", expresó Gareca.

En este momento, Paolo Guerrero atraviesa una importante racha goleadora con el Inter de Porto Alegre, luego de marcar 3 goles (2 en la ida y una en la vuelta), ante Paysandu por los octavos de final de la Copa Brasil.

Previo a la Copa América, la Selección Peruana enfrentará en partidos amistosos a Costa Rica y Colombia, el miércoles 5 y domingo 9 de junio, respectivamente.