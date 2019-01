Ganando también se aprende [OPINIÓN]

Dicen que de las derrotas se aprende más, pero ¿hasta cuándo? ¿cuántas derrotas son suficientes como aprendizaje? Es un común denominador en el fútbol peruano: marcar la pauta a raíz del fracaso.

No solo es cosa de la selección de Daniel Ahmed que no tuvo éxito en el Sudamericano Sub 20, pasa también en los equipos más grandes del balompié nacional.

Solo basta con ver los primeros amistosos internacionales de la 'U' y Alianza Lima con miras al inicio de la temporada 2019. Tres partidos es igual a tres derrotas. Sin ir muy lejos, este domingo, Melgar perdió 2-1 ante Independiente del Valle en su presentación.

¿Qué dijo Aldo Corzo sobre las dos derrotas de Universitario? Lo mismo que cualquier jugador peruano diría si pierde algún partido contra un rival internacional.

"Nos estamos preparando, así que nos va a servir bastante. Fueron partidos de alto nivel, dos equipos que juegan Copa Libertadores", señaló 'Muelita'.

Sin ánimos de hacer un cargamontón, para eso son los partidos de preparación y no se debería ser tan duro. Nadie niega que de las derrotas se aprenda muchísimo; no obstante, en qué momento se supone que empezaremos a aprender ganando.

El aprendizaje no solo se basa en experiencias negativas, el papel mental tiene gran importancia. Sabemos ser buenos perdedores, pero sino ganamos nunca cómo sabremos ser buenos ganadores.

Las derrotas sirven (y sobre todo en el fútbol); sin embargo, ese discurso no debe ser tomado como si se tratase de una muletilla en una exposición, pues llega convertirse algo irritante.

Tomar lecciones de una victoria puede ser igual o más significativo que caer en el odioso alivio del "esto recién empieza".

También está la otra cara de la moneda: el falso aprendizaje del triunfo. Algo que ocurrió cuando el equipo del 'Turco' Ahmed ganó su primer partido ante Uruguay. Un partido apático que Perú gana por un penal encontrado (fuera del área).

Pero como siempre es bueno iniciar con "el pie derecho", los siguientes partidos se enfrentaron con la misma propuesta flemática y todo terminó con la eliminación inminente de la blanquirroja del torneo juvenil.