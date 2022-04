“¿Qué es el mar sino millones de años de rocío?”, recitaba Arturo Corcuera en la mesa de su casa en Chaclacayo. Gabriel lo miraba con atención. Hoy recuerda esa frase con todas sus letras. Nunca sabía cuándo su abuelo iba a leer un poema; de pronto, abría un libro y lo hacía. Gabriel Arturo Vargas Corcuera vivió con el poeta hasta los 10 años.

Arturo iba a verlo surfear. Lo miraba atento, pero sin decir nada. “Le encantaba la playa”, dice el nieto que heredó ese amor por el mar, también sobrino del cineasta Javier Corcuera. Corre olas desde los 8 años y ahora entrena para los clasificatorios al tour mundial; necesita apoyo para recorrer todo el tour y traer buenas noticias. “Son bastantes fechas clasificatorias al tour mundial, son bastantes costos los que tengo que cubrir para viajar, estoy buscando sponsor para tratar de correr casi todas las fechas y tener la mayor oportunidad de clasificar”, dice el cinco veces campeón nacional y campeón latinoamericano junior.

Recuerda que escuchar al abuelo era una parte bien importante para su familia y él. Y también lo recuerda bromista. “Tiraba la pelota al vecino para que no juguemos en su jardín”, dice y ríe.

-¿Eres el único deportista de una familia de artistas?

Sí, soy el único deportista que lo hace de manera profesional.





-¿Ha sido como ir contra la corriente?

Mis papás siempre me llevaban a la playa, fue así como comencé a correr tabla. Empecé en Cerro Azul. A los 8 años tuve mis primeras clases y me encantó.





-¿Qué encontraste en la tabla?

La conexión con el mar, con la naturaleza, las olas, es indescriptible. Es una sensación de adrenalina, encontré lo que me motivaba.





-¿No hubo miedo?

Al principio, sí. Pero poco a poco lo fui venciendo y ya no tengo mucho miedo; he corrido olas bien grandes como Pico Alto y poco a poco me he ido metiendo a lugares donde las olas eran más grandes.





-¿Se pierde el miedo?

Siempre existe un poco de miedo con olas donde hay peligro, pero no me limito; siempre con conciencia de que puede pasar algo, nunca se llega a perder al 100% el miedo.





-Es bueno que haya algo de miedo, ¿no?

Lo bueno del miedo es que te frena en ciertas situaciones. Miedo solo tengo cuando corro olas bien grandes.





-El miedo es como un regulador de los impulsos.

Te salva en ciertas instancias.





-¿Alguna vez has estado cerca de ahogarte?

Una vez he estado cerca de una situación que pensé que me iba ahogar. Fue en Pico Alto. Estaban bien grandes las olas, han sido las más grandes que he corrido en toda mi vida. Olas de cinco a seis metros. Regresaba de varias olas y estaba un poco agitado; y como estaba tan emocionado, vi una ola bien grande, la agarré y me caí, y me cayeron como siete olas, las más grandes que había visto en mi vida.





-¿Siete olas en cadena?

Sí, me cayeron un montón de olas. Perdí un poco el aire, la pasé un poco mal.





-¿Cómo recuperaste el control?

Traté de tranquilizarme y pasar las olas hasta que acaben.





-Se dice que también eres poeta, como el abuelo.

En el colegio gané un par de concursos de poesía, los Juegos Florales. Pero no es que sea poeta al 100%. Algo quedó de lo que siempre escuchaba en la casa a mi abuelo. Tantas tardes y noches de escuchar a mi abuelo en la mesa. Pero yo me fui hacia la poesía en el mar, que es dibujar en las olas.





-Moverte sobre las olas es como un acto poético.

Yo lo tomo en parte así. Pero estoy concentrado en el deporte porque se vienen bastante competencias y estoy entrenando fuerte para los clasificatorios al tour mundial, tengo uno ahorita en Argentina y uno en Brasil, y estoy buscando apoyo para recorrer todo el tour y que me vaya bien este año.





-¿Qué te hace falta?

Son bastantes fechas clasificatorias al tour mundial, son bastantes costos los que tengo que cubrir para viajar.





-¿Los 21 años es la mejor edad para surfear y lograr éxitos?

Nunca hay una edad exacta o buena para surfear. Depende de cómo vayas corriendo, mejorando. Yo creo que he venido entrenando bastante, estoy en un buen momento de surfing, que es una oportunidad para mí.





-¿Quiénes fueron tus referentes cuando empezaste?

Siempre tomé como ejemplo a Sofía Mulánovich. Tuve la suerte de que me entrenó bastante tiempo en el Proyecto Sofía, que ha sido parte de mi formación. Y ahora soy bien amigo de Lucca Mesinas, el único peruano que hay ahorita en el tour mundial, siempre entreno con él y me ayuda y me motiva a tratar de lograr mi objetivo.





-¿Qué aprendiste de Sofía?

Fueron bastantes años. Y se vio lo profesional que era Sofía, la motivación que nos transmitía, todo el conocimiento y las ganas competitivas que tenía. Me sirvió un montón, mejoré bastante, supe sacar provecho.





-¿Eres un tablista con más técnica que garra o al revés?

Un tablista con bastante garra y ganas de mejorar. Ahora, en la tabla necesitas técnica y garra, pero no solo teniendo la mejor técnica del mundo vas a ser el mejor, tienes que saber competir.





-¿Qué es saber competir?

Un buen competidor tiene que saber llevar su serie al mejor momento, hay que saber esperar.





-¿Qué aprendiste de tu abuelo?

Era muy buena onda, siempre con los brazos abiertos.





-¿Algún día escribirás un libro de poemas?

Algún día le haré un poema a mi abuelo.





AUTOFICHA

- “Soy Gabriel Arturo Vargas Corcuera. Cuando acabé el colegio, ya surfeaba, que lo hago desde los ocho años. Pero ahorita estoy estudiando en la UPC Administración y Finanzas, me gustan los números bastante. Al final, fui más para los números que para las letras”.





- “He sido cinco veces campeón nacional, campeón latinoamericano, 15 del mundo en junior ISA y tercero a nivel latinoamericano en open. Creo que el año que más victorias tuve fue el 2018 cuando salí campeón nacional y campeón latinoamericano, tenía 17 años”.





- “Se vienen los clasificatorios para el tour mundial, también latinoamericanos que de todas maneras los corro y los nacionales; son los eventos que correré todo este año. Mi sueño siempre ha sido ser tablista profesional; si logro correr todo el tour y me va bien, me dedicaré al 100% a ser profesional”.





