En un deporte como el muay thai, que recién está cobrando popularidad en el país, Gabriel Mazzetti es el crack. Con solo 17 años, es el primer representante de este deporte en ganar el Colibrí de Plata, premio que otorga el Estado a los atletas que obtuvieron grandes resultados en el año anterior.

Sus cuatro campeonatos sudamericanos juveniles, el Campeonato Panamericano Profesional y, sobre todo, el Campeonato Mundial Juvenil de la IFMA –que capturó en Malasia, en el 2014– lo han puesto en la palestra.

"Significa mucho para mí y mi deporte haber conseguido este premio. Se los dedico a mis compañeros de entrenamiento, a mi profesor y a mi hermano Giovanni, que fue mi primer ejemplo en el deporte", indicó orgulloso.

Gabriel Mazzetti pasa sus días entrenando en la academia F-14, manejada por el ex campeón sudamericano de muay thai Rodrigo Jorquera. Allí también da clases para solventarse y ayudar en la economía familiar.

Su padre es taxista y su madre, ama de casa. "Ellos me apoyan en todo. Mi papá siempre me dijo que no importara qué hiciera, siempre que intentara ser el mejor. Depende de uno hasta dónde quiere llegar. Ser campeón es el tope y todos quieren ganarle al campeón. Por eso siempre quiero ser el que pegue más fuerte en los entrenamientos".

No le gusta el fútbol, solo en el play station. Tampoco tiene enamorada y confiesa que algunas chicas lo creen más viejo. No descarta convertirse en peleador profesional de artes marciales mixtas, pero desde los 13 años solo vive y respira muay thai. El Mundial de Tailandia es su próximo reto.

DATOS

El 13 de junio arranca el Mundial en Tailandia. Mazzetti viajará unos días antes, para buscar otra corona.

El muay thai se originó en Tailandia. Se pelea de pie. Mezcla puños, patadas, codos y rodillas.

Algunas escuelas: El Renacer del Luchador (Los Olivos), Moving Zeng (Miraflores), F-14 (Surco), BarranKO Muay Thai y Attitude FC (San Borja).

