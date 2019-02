Gabriel Costa sobre posible convocatoria a selección peruana: "Me ilusiona"

Desde enero pasado, Gabriel Costa quedó apto para jugar por la selección peruana tras obtener la nacionalización el 2018. Ya dependerá del entrenador Ricardo Gareca considerar o no al volante. Pero lo que sí es claro es el interés que tiene el actual jugador de Colo Colo en que esto se haga realidad.

"Me ilusiona, sí, porque obviamente a uno le gustaría estar ahí. Ahora yo tengo que hacer las cosas bien donde esté", indicó Gabriel Costa, en una entrevista que difundió Colo Colo. El futbolista, además, dejó en claro que debe estar preparado para esa posibilidad.

"Hoy me toca estar en Colo Colo, tengo que estar bien, prepararme, para primero estar bien en el equipo y después, si viene o no la oportunidad ( selección peruana), ya no depende de mí. Hay que estar preparado nomás", agregó Gabriel Costa.

Luego de un estupendo 2018 con Sporting Cristal, con el que salió campeón y quedó como segundo goleador del club, Gabriel Costa fue fichado por Colo Colo. El 'Cacique' desembolsó poco más de un millón de dólares para cerrar la operación.

"Soy un jugador de sacrificio, de mucha voluntad, soy un profesional a la hora de jugar. Ojalá que este año podamos cumplir nuestros objetivos, lo que cada uno se propone en lo personal y lo que se propuso el equipo. Ojalá salga todo bien", señaló Gabriel Costa sobre el aporte que le puede dar el elenco chileno.

Asimismo, 'Gabi' recordó su pasó por el fútbol peruano. "Me abrió las puertas profesionalmente, obviamente que estoy muy agradecido de Alianza que fue el equipo que creyó en mí, y después tuve el paso por (Sporting) Cristal que es un club espectacular. Tuve un momento difícil y el club me respaldó, confiaron en mí", indicó.