"Hijo de p***": Futbolista culpó e INSULTÓ A DT por descenso de César Vallejo

La UCV perdió la categoría en la última fecha del Torneo Clausura y uno de los más afectados fue Alejandro Ramírez, hoy en Cienciano, pero hincha poeta acérrimo, quien culpó de todo e insultó a su exDT.

A través de una storie de Instagram que ya no está disponible, el popular 'Jarrita' lamentó que la César Vallejo baje a la Segunda División en la última jornada de la Liga 1 y disparó contra su exentrenador.

"No puedo creer lo que esta pasando. ¡Parece una pesadilla! Todo lo que me costó volver a Primera y, más aún, a la UCV, el equipo que me vio crecer y debutar como profesional", comenzó diciendo el trujillano.

Acto seguido, el delantero reconoció que "los dirigentes han tomado malas decisiones", pero luego disparó contra "ese hijo de p*** del 'Chicho' Salas, que me quito la posibilidad de seguir defendiendo mis colores".

"Él no me quiso desde el primer día en que llegó (a la César Vallejo) sin razón alguna. 'Son gustos del entrenador', ja. Esa frase es una mierd* en el fútbol. Siempre alegó que todos los otros eran mejores que yo".

"Quisiera saber qué pensará ahora ese maldit* hijo de p***, ya que él es uno de los grandes responsables de esta debacle. Es una pena. Habrá que voltear la pagina y seguir adelante", finalizó 'Jarrita' Ramírez.

