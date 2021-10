Los futbolistas de Alianza Lima Hernán Barcos y Wilmer Aguirre han sido designados como Colaboradores de Alto Perfil de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados en Perú, para elevar la voz por las personas que se han visto forzadas a salir de sus países y promover la integración de las personas refugiadas y migrantes en Perú.

Barcos ha jugado en equipos de América Latina, Europa y Asia, y a lo largo de su trayectoria ha comprobado que los futbolistas cumplen un rol que va mucho más allá del campo de juego. “Es muy importante ser parte de este compromiso y poder concientizar a la gente sobre temas tan importantes como la integración. Durante casi toda mi carrera me tocó ser extranjero en distintos clubes y es muy lindo que a uno lo integren rápido. Hay que ponerse en el lugar de las personas refugiadas, ayudarlas, no dejarlas de lado. Alianza Lima es una hinchada de todas las sangres, aquí son todos bienvenidos”, sostuvo.

Para Wilmer Aguirre, de las canteras de Matute y ganador de cuatro campeonatos nacionales con la camiseta blanquiazul, el compromiso con esta causa es particular, porque desde que llegó al barrio de La Victoria a los 14 años, siempre se sintió bienvenido. “Me pongo en el lugar de las personas refugiadas, debe ser duro llegar a un país ajeno y no tener quién te apoye. A mí me acogieron de la mejor manera cuando me integré a las divisiones menores del club. Poder retribuir todas estas cosas es maravilloso”, señaló Aguirre.

La trascendencia del acuerdo entre ACNUR y Alianza Lima desde octubre 2020, impulsado por la campaña #SolidaridadAzul, es de vital importancia para seguir fomentando la solidaridad y la empatía hacia cientos de miles de personas venezolanas que se vieron obligadas a abandonar su país en medio de una crisis de desplazamiento sin precedentes en América Latina. Alianza Lima y ACNUR se han propuesto continuar con la lucha por eliminar cualquier forma de discriminación y demostrar que juntos, siempre somos más fuertes.

