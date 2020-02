Rompió su silencio. El mediocampista de Cantolao, Yuriel Celi, se pronunció sobre el vídeo difundido por ‘Magaly Tv, la firme’, en el que se le observa bailando ‘perreo’ en plena vía pública.

El exseleccionado sub-23 dijo a Radio Ovación que se siente muy avergonzado con los hinchas y, particularmente con su familia, de quien asegura ha recibido un buen ejemplo.

“Fueron al frente de mi casa y temprano. Estuve con amigos y amigas. Me sentí muy mal porque siento que esas imágenes no reflejan quién soy en verdad. Segundo, me dio mucha vergüenza por mi familia. Ellos siempre me han dado un buen ejemplo y sentí que con esas imágenes les estaba fallando. Igual a mi papá que me cuida desde el cielo”, señaló.

El volante explicó que el vídeo grabado por el programa de espectáculos ocurrió al exterior de su casa luego que bebiera unos tragos que no le sentaron bien, según dijo, porque no está acostumbrado a consumir alcohol.

Celi señaló, además, que es una persona dedicada a su profesión y por ello se cuida mucho para llegar bien a sus entrenamientos y rendir ante su actual equipo, Cantolao.

“Las imágenes son injustas porque no muestran verdaderamente quién soy. Me ganó el momento por querer mostrarles a mis amigos alguien que no soy pero la verdad es que no tomo, salgo muy temprano todos días los a entrenar y descanso temprano”, manifestó.

Respecto a la reacción de su entrenador, el joven deportista contó que técnico Hernán Lisi le habló y se preocupó por él cuando las críticas en su contra aparecieron.

“Decir que el ‘profe’ me respaldó es aceptar que algo hice mal y yo no he hecho nada malo. Si reconozco que el ‘profe’ me habló mucho y eso lo aprecio , sobre todo porque se preocupó por mí en ese momento en donde todos me hicieron ‘cargamontón’. Él fue de las pocas personas que se preocuparon por lo que sentía en ese momento y estoy muy agradecido”, manifestó.

Días atrás, el futbolista fue captado junto a unos amigos bebiendo en la vía pública mientras bailaba reggaetón muy cerca de una joven.

Yuriel Celi