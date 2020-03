Alianza Lima cayó en su segunda presentación en la Copa Libertadores 2020 ante Racing Club de Argentina y las críticas no tardaron en llegar. Uno de ellos fue la del periodista Óscar Del Portal que criticó a Cristian Zúñiga por la posición en la que entró y hasta afirmó que tras el ingreso del delantero hizo parecer que los íntimos tenían un jugador menos que Racing.

Durante la emisión del bloque América Deportes en el noticiero matutitno Primera Edición, Óscar Del Portal analizó la derrota de Alianza Lima mientras emitían las imágenes del resumen del partido y las críticas no tardaron en aparecer.

Del Portal aseguró que Alianza Lima tuvo “un primer tiempo donde aguantó, donde corrió bastante, pero después, en la segunda parte cuando hace esa variante de Zúñiga por Mora, se queda descompensado. Porque Mora colaboraba por el carril derecho con Salazar y Zúñiga entró como otro delantero”, dijo.

Pero no quedó ahí: “Y Zúñiga entró en una posición que no era tan útil para el equipo porque ni marcó, ni hizo algo en ofensiva. Al final Alianza, entiendo, que en la segunda parte eran 10 contra 11. No porque Zuñiga sea un mal jugador, sino porque su utilidad en el campo no era la requerida”, finalizó.

Las críticas del conductor de televisión se viralizaron rápidamente en Youtube y dividió a los hinchas de Alianza Lima. Algunos están de acuerdo con él y otros piensan que no es responsabilidad del colombiano que llegó a Matute esta temporada.

Alianza Lima sumó su segunda derrota en el grupo F de la Copa Libertadores, es último sin puntos y la próxima fecha, aún por confirmar, será ante Estudiantes de Mérida en condición de visitante.